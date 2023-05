Recrudescence des vols de selles de cheval dans la région: après Gouy-lez-Piéton, une écurie de Fleurus a, à son tour, été «visitée»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est la hantise des propriétaires de chevaux : depuis quelques semaines, les vols se multiplient aux quatre coins de la Wallonie. Les malfrats font du « tri sélectif » : ils ne ciblent que les selles. Quand on sait qu’elles valent entre 3 et 5.000 euros – et il y en a de bien plus onéreuses –, on comprend que le préjudice est vite important.