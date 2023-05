Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 10 juin prochain, à Istanbul contre l’Inter, Pep Guardiola bénéficiera d’une deuxième occasion en sept ans de franchir la « ligne » (dixit Walker), soit remporter enfin cette Coupe d’Europe, loin de Barcelone, avec Manchester City, sur laquelle il a systématiquement trébuché depuis qu’il a rejoint la Premier League, en 2016 – et beaucoup estiment que la vraie finale, Pep l’a gagnée ce mercredi soir. On verra. Il s’agira de la deuxième finale de son mandat après celle de 2021, perdue 1-0 à Porto contre Chelsea. Pour faire court, et belge, ce sera De Bruyne (un assist mercredi) contre Lukaku (un assist mardi).

Pour dégager sa route vers la Turquie, l’équipe anglaise a infligé un 4-0 sans appel (sans Courtois, c’eût été pire) au Real Madrid. Net et sans bavure : dans les 15 premières minutes de cette seconde manche, les « Cityzens » ont été plus dangereux que pendant toute la rencontre disputée six jours plus tôt dans la capitale espagnole. Hier soir, le Real Madrid a fait illusion 180 secondes, entre le 1-0 et le 2-0 de Bernardo Silva (23e et 36e) ainsi qu’un bon quart d’heure à la reprise – mais c’était, justement, déjà 2-0. Cependant, au-delà de la prestation parfaite des champions d’Angleterre, le Real Madrid a aussi été trahi par ses cadres, Kroos, Modric, et ses attaquants, Benzema (tout aussi méconnaissable hier soir qu’à l’aller), Vinicius et Rodrygo, dans ces moments où il aurait pu espérer revenir dans le coup… Une illusion que Militao, contre son camp, a définitivement enterrée à la 75e et que Alvarez, à peine monté au jeu, sur une passe génialement dosée d’un autre réserviste (sic), Foden, a poussée encore plus sous terre (4-0, 90e).