Deux personnes blessées suite à un incendie dans un immeuble à Woluwe-St-Lambert

«La fumée s’est répandue dans le bâtiment, ce qui a rendu nécessaire l’évacuation d’une partie du bâtiment et d’une crèche », a précise le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. Le bourgmestre Olivier Maingain s’est rendu sur place et a mis des locaux du CPAS à disposition pour l’accueil des habitants évacués. Le sinistre a été rapidement maîtrisé mais les pompiers sont restés jusqu’à 20h20 pour ventiler l’immeuble et contrôler la présence de CO.