Tontelange : le 19ème Tontegrange va vous en mettre plein la rue, plein la vue

L’ASBL Cercle Culture et Loisirs de Tontelange va en effet vous proposer une multitude d’activités selon un rythme qui fait le succès convivial de Tontegrange, ni trop petit, ni trop grand. L’allure libre des sables lancera cette 19ème édition le vendredi 19 mai dès 19h15 pour les enfants (1 et 3 km) et 19h30 pour les adultes (6 et 11 km), avec un nouveau parcours mais toujours tracé dans les chemins campagnards et forestiers, avec la traversée de la carrière du « Colorado tontelangeois » comme cerise.

Samedi après-midi, place aux enfants et aux familles avec une quinzaine d’ateliers créatifs pour lesquels il faut s’inscrire (voir le site www.tontelange.be ou message à tontegrangekids@gmail.com) sont proposés, entre rando VTT, voltige équestre, initiation au football, au poney, cirque, création de bougies, fleurs champêtres, argile, djembés, etc, sans oublier deux spectacles : Turista, l’histoire d’un globe-trotter confronté aux situations les plus rocambolesques et la Tête dans les nuages, proposé par Monsieur Nicolas, chanteur-guitariste et son acolyte Emile Warny. Un spectacle magique, drôle et touchant à partager avec tous les enfants et où les parents s’y retrouvent très bien.

Le soir, dès 20h30, le cœur de Tontelange va revivre au rythme des concerts et bières en grange, avec le groupe arlono-attertois Rust and Sand suivi du nouveau set des Gaumais d’El Tchia qué Vara !

Et dimanche, ce sera comme chaque fois l’apothéose avec les artistes de rue, les artistes et artisans en grange. Côté artistes de rue, il y aura du choix avec des compagnies belges, française, suisse et tchèque. De la diversité, entre théâtre, musiques, jongleries, rires, en statique ou en déambulatoire, avec Doble Mandoble, Adriano Cangemi, Steam Machimes, Ed Araksam, Trick Brothers, Sylvain le Magicien, Duo Gama, Les Malles… Granges, garages et tonnelles ouvertes complèteront avec art et création ce panel festif et délirant à déguster tout l’après-midi, dès 13h, alors que Synapses (cover pop rock) bouclera vers 20h30 en musique et en grange houblonnée cette 19e édition.