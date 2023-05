Qui sont les Tuzzoli, l’improbable nouvelle famille recomposée de «Famille nombreuses» sur TF1?

Après le départ de nombreuses tribus dans « Familles nombreuses » sur TF1, le programme a dû faire peau neuve en présentant sept nouvelles familles XXL. Exit les Pellissard, les Saffré et les Bambara, et bienvenue aux Esposito, aux Blond-Pinard ou encore aux Tuzzoli.

Ceux-ci ont la particularité d’être une famille recomposée. Il ne s’agit pas de la première à être suivie par le programme, mais c’est la première fois que l’ex d’un parent fera également partie de l’émission. En effet, si Ludovica et Grégory vivent le grand amour et élèvent une tribu de sept enfants (Noa, Léo et Leny, les enfants de Ludovica ; Hugo, Chloé et Lucie, ceux de Grégory ; ainsi que Nino, leur enfant en commun), ils doivent composer avec Aurélie, la mère des enfants de Grégory, mais également la meilleure amie de Ludovica.