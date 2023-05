Le président colombiendément finalement que quatre enfants disparus dans la jungle ont été retrouvés

«J’ai décidé de supprimer le tweet car les informations fournies (...) n’ont pas pu être confirmées. Je regrette ce qui s’est passé», a-t-il écrit, indiquant que «les forces militaires et les communautés indigènes poursuivront leurs recherches sans relâche». Mercredi, il avait annoncé sur Twitter que les enfants, âgés de 13 ans, 9 ans et 4 ans, ainsi qu’un bébé de 11 mois, avaient été retrouvés.

L’espoir de retrouver les enfants vivants a été alimenté par la découverte dans la jungle d’effets personnels, ainsi que de fruits en partie mangés et d’un biberon.

Un «abri de fortune fait de bâtons et de branches» entretient l’espoir des sauveteurs qu’il y aurait au moins un survivant.

La jungle est très dense et dangereuse dans cette région particulièrement reculée, et les recherches sont rendues difficiles par la présence d’animaux sauvages, d’arbres pouvant mesurer jusqu’à 40 mètres de haut et de fortes pluies.

AFP

Plus de cent militaires aidés de chiens renifleurs participent aux recherches avec l’aide de membres des communautés autochtones.

AFP

Les causes de l’accident n’ont pas encore pu être déterminées.

Les quatre mineurs, âgés de treize, neuf, quatre ans et un bébé de 11 mois devront raconter comment ils ont erré et réussi à survivre pendant plus de 15 jours dans la forêt vierge entre le département de Caqueta, où l’avion a été retrouvé lundi à la verticale le nez écrasé au sol dans une végétation dense, et celui de Guaviare, dans le sud de la Colombie.