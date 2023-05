Verviers rend hommage à la militante féministe Marie Mineur

Marie Mineur est née à Hodimont, à Verviers, le 30 septembre 1831 et est décédée il y a 100 ans, à Thimister, le 18 mai 1923.

Ce mercredi, à 16 heures, une cérémonie a eu lieu au parc Fabiola à Verviers. Des militantes ont lu des textes issus de sa correspondance ainsi que des articles de presse publiés dans le Mirabeau retraçant les grandes lignes de son combat politique pour l’émancipation de la classe prolétaire via l’éducation des plus jeunes et l’instruction des femmes dans le pays.