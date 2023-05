Le magasin social de Fosses-la-Ville vend à mini-prix pour les personnes à bas salaires: «Acheter à petits prix, ce n’est pas recevoir»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un nouveau commerce ouvre ses portes à Fosses-la-Ville. On ne pourrait pas le deviner à la vitrine, mais « Li P’tit Botik » n’est pas un magasin comme les autres. Il s’agit du magasin social du CPAS fossois. « On n’a pas voulu l’écrire sur la porte. Passer la porte du CPAS n’est jamais facile, mais on est là pour les aider », se réjouit la présidente Bérangère Bouffioux.

Le CPAS a transformé ce bâtiment du nº3 de la rue des Remparts, acheté en 2020, en un appartement à loyer modéré à l’étage et une surface commerciale au rez-de-chaussée. Dans les rayons, que des produits non-alimentaires. Le CPAS considérant que l’offre alimentaire pour les personnes précarisées est déjà suffisante.