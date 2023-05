Incendie criminel à Vitrival: Bruno et Amélie n’ont toujours pas l’autorisation d’entreprendre les travaux de rénovation de leur maison sinistrée

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La nuit du 15 au 16 juillet, à l’angle des rues Jean Dor et Bois des Masuis à Vitrival, un incendie criminel a détruit une grande partie de la maison de Bruno et Amélie. L’enquête n’a pas traîné et rapidement, peu de temps après le sinistre, trois personnes ont été interpellées et placées en détention préventive.

C’est ce qu’avait indiqué le procureur du Roi fin 2022, ajoutant que les trois hommes, tous d’origine des pays de l’Est, sans domicile connu, avaient été inculpés comme auteur et co-auteur d’un incendie volontaire commis la nuit.

Seulement voilà, six mois après leur interpellation, le couple n’a toujours pas pu regagner son domicile de Vitrival et Bruno et Amélie sont toujours contraints de loger avec leur petite fille chez les parents de Bruno.