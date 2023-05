Le Namurois Michel Grenier est expert dans la nouvelle émission «Cache Cash» sur RTL-TVI

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Et si dans votre maison, quelqu’un avait caché la somme de 100.000 € sans que vous ne sachiez où… C’est le principe de la nouvelle émission de RTL-TVI baptisée « Cache Cash ». Pour mettre en place ce nouveau concept, la chaîne a fait appel à trois experts : une policière spécialisée en perquisitions, un ouvrier dans le domaine de la construction et un décorateur capable de construire les objets les plus fous.

Pour endosser ce troisième rôle, RTL-TVI s’est tourné vers le Namurois Gabriel Alvarez, alias Michel Grenier.