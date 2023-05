«Ta gue…! Ta gue…!»: l’échange particulièrement tendu entre Kevin De Bruyne et Pep Guardiola en plein match que vous n’avez pas vu à la télévision (vidéos)

En effet, au lendemain de la qualification du meilleur buteur de l’histoire de notre sélection nationale, passeur décisif pour l’occasion, ce sont les Skyblues qui ont validé leur billet pour ce grand événement. Impériaux face au Real Madrid, les hommes de Pep Guardiola se sont imposés 4-0 à l’Etihad Stadium, après avoir partagé l’enjeu (1-1) à Bernabeu. Et, comme très souvent cette saison (et les autres aussi, d’ailleurs), Kevin De Bruyne a été un élément essentiel dans ce succès, puisque le capitaine des Diables a délivré deux assists.

En conférence de presse d’après-match, Pep Guardiola est revenu sur ce moment, expliquant qu’il n’était pas satisfait du jeu proposé par ses ouailles à ce moment-là de la rencontre. « À 2-0, on s’est beaucoup trop précipité. Directement après le break, Ilkay (Gundogan) a perdu un ballon bêtement et Kevin a tenté trois transitions qui n’étaient pas nécessaires. On s’est précipité vers l’avant, alors qu’il fallait faire tout le contraire. Mais c’est normal. On sentait que l’on se rapprochait de notre objectif, donc on voulait tuer le match. Mais, à part ce moment, je trouve que mes joueurs ont été extraordinaires ce soir. »