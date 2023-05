VIDÉO. Des fraises produites en plein pays de Caux ? La Ferme d’Edgar cultive sa différence

Après une phase de tests sur les variétés à planter et le montage d’une première serre de 2 000 m², la commercialisation des fraises de La Ferme d’Edgar a démarré au printemps 2022. Début 2023, une deuxième serre de taille identique est venue compléter l’installation prête à produire désormais 10 tonnes de fruits rouges et mûrs à point. Le principe ici est de ne présenter que « des fraises de saison. Je ne fais aucune variété remontante qui prolongerait la production. Pour moi, la saison des fraises va de début mai à fin juillet, avant l’arrivée des fruits de l’été. »

Sous les serres arrosées au goutte-à-goutte, les racines en terre mais placées à hauteur des cueilleurs, les fraises Dream arrivent en premier, suivies de près par la Duchesse ; puis viennent en deuxième partie de saison la Cléry et la Darselect. Pour chacune de ces variétés, plantées dès Noël pour les plus précoces, un goût et une sucrosité différentes en fonction de la météo. Car même cultivées à l’abri, la luminosité, la chaleur et l’humidité ont un effet sur leur état de maturité. « En 2023, elles sont en retard d’une bonne quinzaine de jours », témoigne Victor-Emmanuel Caron.