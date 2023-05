«Questions pour un champion»: le licenciement de Julien Lepers jugé légitime par la Cour d’appel

Âgé de 66 ans à l’époque, Julien Lepers avait déclaré avoir été licencié à cause de son âge et non parce que ses audiences s’essoufflaient, comme annoncée par Fremantle. Un an auparavant, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, avait annoncé vouloir du changement dans le service public français. « On a une télévision d’hommes blancs de plus de 50 ans et il va falloir que ça change », déclarait-elle à l’époque.