Il force une relation et une fellation sous la douche, à Charleroi: 2 ans avec sursis pour Damien

Lire aussi Une personne intoxiquée dans l’incendie d’une habitation de la rue des Cerisiers, à Trazegnies Il a pourtant été reconnu coupable de faits graves: il a forcé sa jeune compagne de 16 ans à avoir une relation sexuelle anale et à une fellation sous la douche. C’était en août 2021, les deux jeunes gens venaient de se rencontrer via internet et c’était leur première relation. La jeune fille avait donc mis « des barrières », des conditions. Damien n’en a pas tenu compte: « Elle m’a dit non mais avec un sourire… et ça a dérapé ».

Lire aussi Recrudescence des vols de selles de cheval dans la région: après Gouy-lez-Piéton, une écurie de Fleurus a, à son tour, été «visitée» Il aura fallu quelque temps et l’aide d’une amie pour que la jeune femme dénonce cette agression.

