Un terrible drame sur nos routes avait emporté Anthony, 34 ans, papa de 5 enfants: «Je suis encore en colère contre tout et tout le monde»

L’accident de moto qui a ôté la vie d’Anthony date d’il y a un an. Mais la douleur que ressent sa famille et notamment sa femme est toujours aussi vive qu’au premier jour. Anthony laisse derrière lui 5 enfants dont des triplées, qui vivent désormais uniquement avec Melissa leur maman, a Maasmechelen.

Melissa s’est confiée au Belang Van Limburg : « La vie est dure, mais il faut s’en sortir. J’ai commencé à faire du sport pour évacuer la colère de mon corps. Je suis en colère et contrariée par tout et par tout le monde. Je me demande encore pourquoi c’est arrivé. Le sport m’aide à évacuer ces émotions. »

Le club dans lequel elle s’est inscrite est celui où Anthony se rendait régulièrement : « Et dire qu’Anthony me demandait souvent d’y aller avec lui, mais je n’en avais pas envie et je ne comprenais pas ce qu’il aimait là-dedans. Maintenant qu’il n’est plus là, j’y suis chaque semaine. »