Un adolescent mineur reçoit des messages à caractère sexuel de la part de son beau-père, des images et vidéos également retrouvées à Mouscron

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Valérie (prénom d’emprunt) est une mère célibataire. Avec son précédent conjoint, elle a donné naissance à Romain et Manon (prénoms d’emprunt). Ses deux enfants sont désormais âgés de 12 et 10 ans. Valérie entretient une relation amicale forte et de longue date avec Michaël (emprunt). Jusqu’au jour où les deux protagonistes décident de franchir le pas. Leur amitié de 20 ans se transforme en relation amoureuse. Le Mouscronnois s’installe chez sa nouvelle compagne, il est très apprécié des enfants. Mais cette situation de rêve se transforme alors en cauchemar pour les jeunes…