«Pourquoi pas créer un corps de volontaires à Bruxelles pour aider les services d’urgence?»

En réponse à une question parlementaire de Bianca Debaets sur l’opportunité de créer un corps de volontaires bruxellois pour soutenir les pouvoirs locaux et les services d’urgence, à l’instar de ce qui existe à Marseille et dans certaines communes de Flandre, le Secrétaire d’État bruxellois Pascal Smet, en charge de la Lutte contre l’Incendie et de l’Aide médicale urgente, s’est montré ouvert à l’idée en précisant que des contacts avaient déjà été noués avec le secteur de la Jeunesse. « Si ce projet se concrétise, outre son intérêt en soi, cela pourrait devenir un formidable tremplin pour des jeunes en vue de se diriger vers les différents métiers de secours et de sécurité, où la présence de davantage de Bruxellois est vraiment nécessaire ». Dans sa réponse fournie mardi, en commission des Affaires intérieures du Parlement bruxellois, le Secrétaire d’Etat Pascal Smet, a mis en avant les initiatives existantes à Marseille, où une mission parlementaire s’est rendue récemment, avec une formation pour des jeunes qui peut s’étaler sur une période de 2 ans et demi. L’objectif à Bruxelles est d’aller vers un cursus plus court, en s’inspirant par exemple de l’école des cadets. A terme, il ne s’agirait pas de disposer de nouveaux pompiers – car ce corps-là restera totalement professionnel – mais plutôt de former des volontaires capables de de venir en aide pour des missions spécifiques comme de la prévention incendie ou cambriolage, de la distribution d’eau en cas de canicule ou encore déblayer des trottoirs enneigés près des bâtiments publics.

« On devrait pouvoir s’adresser à des jeunes de 18 à 25 ans, venus de tous horizons, et désireux de s’engager pour le bien-être de la société », estime Bianca Debaets. « Je pense que pour eux, il pourrait s’agir d’une première étape avant de, pourquoi pas, postuler vers un poste dans les services de secours ou les services de police. On entend souvent parler de la nécessité d’attirer plus de Bruxellois vers ces corps de métier, et ce à juste titre puisqu’il n’y a que 25% des agents qui proviennent d’une commune bruxelloise. La police et les pompiers ne sont pas suffisamment représentatifs de la population, pas assez diversifiés. Eh bien ici, précisément, ce serait l’occasion de susciter des vocations chez des jeunes connaissant bien notre capitale et dont une partie pourrait être issue de l’immigration ».

Plus de respect pour la police et les pompiers Le Secrétaire d’Etat compétent dit déjà avoir pris contact avec Actiris et des organisations de Jeunesse comme JES dans le cadre de ce projet. Une concertation est en cours et il espère pouvoir aboutir avant la fin de la législature.