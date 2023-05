VIDÉO. Au Havre, La Ressourcerie, lieu de revente de produits d’occasion, triple de volume

« La volonté d’agrandir est le fruit d’une réflexion en interne : celle de pérenniser et développer l’activité », explique le président, Matthieu Lebailly. Il souhaite mettre en avant l’ambition environnementale de l’entreprise : « 700 tonnes par an, soit deux tonnes de vêtements par jour, sont retirées du cycle classique de traitement des déchets », détaille-t-il.

« Ici, nous trions, nous orientons et nettoyons, résume le directeur du Grenier depuis six ans et demi, Vincent Canel. Acheter au Grenier favorise l’insertion professionnelle. Nous avons un turnover de salariés chaque année mais ils peuvent rester deux ans. Ils ont des contrats de quatre mois renouvelables. »

Et pour faire vivre La Ressourcerie, Le Grenier ne manque pas d’idées. « Nous pensons créer un local pour relooker les meubles. » Autre souhait : créer une forme d’événement et mettre en vitrine le savoir-faire d’associations partenaires comme Envie , pionnier de l’économie circulaire, ou la Roue libre , association faisant la promotion du vélo.

Le Grenier, c’est quoi ?

Le Grenier, créé en 2001, est une entreprise sociale apprenante spécialisée dans la collecte, le tri et la revente de vêtements, d’objets et de mobiliers d’occasion. Le chantier d’insertion fait vivre 17 salariés encadrant et 180 personnes en insertion sociale. Vingt-cinq bénévoles y œuvrent également. L’entreprise dispose de deux magasins au Havre à Caucriauville et cours de la République et de plus de 100 bornes de collecte de vêtements.