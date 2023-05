«Giro de m…»: quand Remco Evenepoel se lâche et répond à Philippe Gilbert (photo)

Testé positif au Covid, Remco Evenepoel a dû abandonner les routes italiennes et son maillot rose pour rentrer se reposer à la maison, et ce quelques heures seulement après avoir remporté une deuxième étape de ce Giro 2023. Depuis, la frustration est évidemment immense dans le chef du champion du monde, comme on peut le sentir dans l’un de ses derniers échanges avec Philippe Gilbert.

Ce à quoi Remco Evenepoel n’a pas hésité à répondre : « Giro de m… cette année ! Que des abandons et des chutes, mais surtout la pluie incroyable… » Un avis visiblement partagé par son compatriote, qui lui a répondu en lui affichant à nouveau son soutien. « Tu as raison ! Tu nous manques ! Et tous les coureurs tombés et malades nous manquent. » Un sympathique échange qui montre bien tout le respect et l’amitié entre les deux géants du cyclisme belge.