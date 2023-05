«The Family Stallone»: que penser de la téléréalité sur le quotidien de la star avec sa femme et leurs trois filles?

Le 29 avril, nous vous présentions ici même la première vraie série de Sylvester Stallone, « Tulsa King », disponible en Belgique sur Be TV. Dans ce cadre, on ne cachait pas que Sly en fait (un peu) trop dans le rôle d’un mafieux juste sorti de prison qui compte faire trembler la ville de Tulsa. Eh bien, si vous l’ignoriez, dans la vie, l’acteur est plutôt un doux, donc tout l’inverse de beaucoup de ses personnages. On peut le constater dans la téléréalité dont le service de streaming américain Paramount + a lancé les deux premiers épisodes, d’une durée d’une vingtaine de minutes seulement. Vous avez bien lu : celui qui a été « Rocky » ET « Rambo » est maintenant dans une téléréalité, qu’il a acceptée parce qu’elle montre son quotidien avec les quatre femmes de sa vie : Jennifer, l’ex mannequin qu’il a épousée le 17 mai 1997 – donc il y a tout juste 26 ans –, et leurs filles Sophia, 26 ans, Sistine, qui aura 25 ans le 27 juin, et Scarlet, qui soufflera 21 bougies ce 25 mai. « J’ai tellement bourlingué dans ma vie que je ne les ai pas vues grandir », explique Sly. « Avec ce programme, je peux enfin les coincer et passer du temps avec elle (rire) ». « Quand on était petites, il ne savait pas quoi faire avec nous », confie Sistine en s’esclaffant.

de videos

Lire aussi «Tulsa King»: Sylvester Stallone, star d’une série!

Au début de premier épisode, Sly termine le tournage de la première saison de « Tulsa King » à Oklahoma City, boulot qui l’a éloigné des « siennes » pendant… six mois. Autant dire que son retour au bercail, à Los Angeles, est un événement ! Particulièrement sensible, Sistine, la brune, lui tombe dans les bras. « Petite, elle était très fragile et timide », explique Sly, qui ajoute : « Mais avec le temps, elle est devenue quelqu’un qui n’a absolument peur de rien ! » De son aînée Sophia, il dit qu’elle contrôle davantage ses émotions, et qualifie sa cadette, Scarlet, d’imprévisible et de drôle. « Elle me fait penser à moi. »