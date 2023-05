Incendie dans un hangar à Angleur: plusieurs armes retrouvées, ainsi qu’un crâne qui doit encore être analysé, le propriétaire inculpé!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Quand de vrais passionnés se heurtent à la législation. Voilà comment on pourrait résumer le travail de Jean-Louis B., un habitant de la rue de Tilff, à Angleur, véritable passionné des oiseaux. Dans son hangar, situé à l’arrière de sa maison, il entreposait des centaines de perroquets. Mais aussi d’autres animaux comme des poules, des chiens, des chats, un singe, des chiens de prairie, etc. Un serval, un carnivore qu’on le suspectait de posséder, n’a quant à lui pas été retrouvé. La détention de certains de ces animaux nécessite un permis CITES. Et c’est là que le bât blesse. Jean-Louis B. n’était pas en ordre sur le plan administratif. Et outre la détention, il faisait surtout un commerce de ces animaux.