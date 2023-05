Giro: le baroudeur Nico Denz remporte la 12e étape, journée calme pour les favoris (vidéo)

Le Britannique d’INEOS Grenadiers reste en tête du classement général, dont le podium est inchangé. Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) est deuxième, à deux secondes, et le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates) complète le podium à 22 secondes.

Nico Denz (BORA-hangrohe) a remporté la douzième étape du Tour d’Italie (WorldTour), courue jeudi entre Bra et Rivoli, sur 185 kilomètres. L’Allemand s’est imposé devant le Letton Toms Skujins (Trek-Segafredo) et le Néo-Zélandais Sebastian Berwick (Israel-Premier Tech), après une échappée à trois de près de cent kilomètres. Le maillot rose appartient toujours à Geraint Thomas, après une journée de transition pour les favoris.

La douzième étape semblait promise aux baroudeurs, avec deux ascensions catégorisées dont le Colle Braida (10,7 km à 5,9%) à moins de trente kilomètres du terme. Trente coureurs se sont extraits du peloton en début de course, et un quatuor en a émergé à la mi-course, avec en son sein Toms Skujins, Nico Denz et Sebastian Berwick, notamment.