Juliette, Kevin, Emeric, Nahat et Mikhaïl sont toujours portés disparus en province de Namur: «Les recherches ne s’arrêtent jamais»

La semaine dernière, nous vous avons relayé l’avis de recherche pour deux inconnues disparues : l’une dont le corps a été repêché le 9 mai 1996 dans le lac de la Plate Taille à Froidchapelle, l’autre retrouvée dans la Meuse à Jambes, le 7 juin 2005. Ces deux avis font partie d’une opération internationale « Identify Me » visant à faire la lumière sur l’identité de 22 femmes.

En quelques jours, les services de police de Belgique, d’Allemagne et des Pays-Bas ont reçu 200 renseignements. Rien qu’en Belgique, 55 informations sont exploitables par le service des personnes disparues de la police fédérale. « Il s’agissait d’une campagne test. Nous avions choisi ces dossiers car nous n’avions plus de pistes à investiguer. Ces informations montrent qu’il y a encore du boulot. On pourra peut-être réitérer l’opération avec un autre focus », commente Régis Kalut, porte-parole de la police fédérale.

En province de Namur, cinq personnes sont toujours portées disparues.