Appel à témoins à Manage: avez-vous vu Cagri, 28 ans?

Samedi, le Manageois fêtait son 28ème anniversaire. Avec son cousin et deux amis, ils sont partis en virée dans des cafés de La Louvière. « Ils s’étaient préparés, étaient allés chez le coiffeur, ils sont passés à la maison se changer et ont pris la route. Tout allait bien, Cagri était content de fêter son anniversaire. La soirée s’est très bien passée. Comme il avait un peu bu, au retour, il a dormi dans la voiture, » raconte Riza.

Depuis dimanche, les parents, les deux frères et les nombreux amis de Cagri remuent ciel et terre dans l’espoir de retrouver sa trace. Mais son téléphone est éteint et ses réseaux sociaux inactifs. Ce n’est pourtant pas son habitude de partir sans donner de nouvelles. Tout le monde est très inquiet… « Il n’a jamais fait une chose pareille. Si parfois il lui arrivait de partir deux ou trois jours quelque part, il prévenait toujours quelqu’un. C’est incompréhensible, » témoigne son frère Riza.

Comme ils en avaient l’habitude, ses amis ont déposé Cagri à l’entrée de la rue des Verreries à Manage, à quelques pas du domicile où il vit avec ses parents. Mais le jeune homme n’est jamais arrivé à destination. « On a fait le tour du village et on a regardé partout pour s’assurer qu’il n’était pas tombé quelque part. Comme il y a un bois juste à côté, on se dit qu’il était peut-être entré pour uriner… »