Le home Sebrechts à Molenbeek évacué, par étapes, des demandeurs d’asile: «le fédéral n’applique pas les décisions de justice»

« Depuis plus d’un an et demi, la commune est mise en grande difficulté par l’installation d’un deuxième centre Fedasil sur son territoire », précise la commune de Molenbeek dans un communiqué. « Il faut rappeler que Molenbeek Saint-Jean est une commune solidaire où vivent déjà des centaines de personnes sans-abri, migrantes ou demandeurs d’asile dans de multiples occupations précaires, pour la plupart encadrées par la commune. »

Et de stigmatiser l’attitude du fédéral. » L’installation d’un deuxième centre Fedasil, dans le home Sebrechts, s’est faite au mépris total de la situation socio-économique et financière difficile de Molenbeek. Cette installation s’est faite également à l’encontre des règlements urbanistiques en vigueur à Bruxelles. Malgré une double condamnation par les tribunaux, l’État fédéral maintient ses positions et n’applique pas les décisions de justice. Les citoyens molenbeekois ne peuvent le comprendre et, encore moins, l’accepter. »