Depuis plus de 20 ans, la Ligue des Familles de Mouscron organise un petit-déjeuner local et actif: «Tout le monde est le bienvenu!»

La Ligue des Familles de Mouscron prône la proximité, en famille et entre famille ! L’essence de cette ASBL est de vivre en communauté et en local. « Vivre local, au niveau humain, c’est partager avec les gens du coin. L’objectif est que les familles se rencontrent et passent un moment de convivialité », développe Régine. Dans un esprit festif, l’ASBL propose une consommation locale : la boulangerie d’une des bénévoles fournit le pain, les produits laitiers viennent de la Ferme du Clochet d’Obigies, Oxfam pour les produits épiciers et le reste est fait maison. « Consommer local, c’est un mode de vie : les pâtes à tartiner, les confitures, les salades de fruits sont faites maison, les œufs brouillés seront faits sur place… le but c’est de mettre en avant les produits du terroir et de la région », détaille la coordinatrice de l’ASBL.