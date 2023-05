Rafael Nadal forfait à Roland-Garros: À 36 ans, les nombreuses blessures de l’Espagnol posent question

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Rafael Nadal va donner une conférence de presse ce jeudi, lors de laquelle il devrait vraisemblablement annoncer son forfait pour Roland-Garros en raison d’une blessure à la hanche qui le tient en haleine depuis son élimination précoce au 2e tour de l’Open d’Australie.

Et des questions se posent tout naturellement quant à son avenir, tant l’Espagnol au tennis explosif a fait trinquer un corps qui, à 36 ans, n’en peut plus de la passion surnaturelle de son champion. À tel point que certains médias évoquent un possible annonce de sa retraite ce jeudi.

Poignets gauche et droit, cuisses gauche et droite, genoux gauche et droit, coude gauche, avant-bras droit, épaule gauche, pied gauche (le fameux syndrome de Müller-Weiss dont il souffre depuis 2005), cheville droite, abdos, dos, côtes, hanche droite et, depuis ce mercredi, hanche gauche : cela fait 16 endroits touchés (!), parfois à multiples reprises, et évidemment, plus les années passent, plus on craint pour l’avenir sportif de l’Espagnol.