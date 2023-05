Cihan Canak prépare déjà la saison prochaine avec le Standard: «L’année de confirmation, c’est la plus dure mais j’aime les challenges!»

Le jeune Verviétois (18 ans) veut profiter des trois derniers matches du Standard (Westerlo, Cercle, Gand) pour emmagasiner de l’expérience, encore plus, en vue de la saison prochaine. « Mais ce n’est pas une raison de baisser les bras », assure Cihan Canak. Le Verviétois de 18 ans devrait profiter des forfaits pour continuer à gratter du temps de jeu. « Après Westerlo, il y avait beaucoup d’incompréhension. Personnellement, je n’arrivais pas à comprendre ce qu’il s’était passé. Au haut niveau, quand tu perds la concentration, ça se paye cash. Mais nous sommes rapidement revenus sur terre. Nous savons qu’il faut gagner les trois derniers matches. »

Histoire de ne pas gâcher la fin d’une saison globalement réussie, à commencer par celle de Cihan Canak, que l’on n’attendait pas à ce niveau. « Mon but, à la base, était de gratter quelques minutes. Au final, j’ai participé à plus de 30 matches. Donc je suis assez content ! Je sais que je peux faire mieux et avec désormais un peu plus d’expérience, je vais pouvoir apporter autre chose sur le terrain. Cette première expérience va me servir. L’année de la confirmation est toujours la plus dure, mais j’aime les challenges. »