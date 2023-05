«Black Knight»: la nouvelle série sud-coréenne qui cartonne sur Netflix

Disponible depuis le 12 mai sur Netflix, « Black Knight » s’est rapidement hissé parmi les séries les plus visionnées de la plateforme. Avec son scénario à la « Mad Max » et son casting composé de star sud-coréenne, comme Kim Woo-Bin et Esom, la série avait tout pour plaire.

Dans une Corée du Sud post-apocalyptique, après qu’un astéroïde a décimé une grande partie de la population, les transporteurs sont le seul espoir des survivants. Ils servent de livreurs et transportent les ressources essentielles à la vie : de l’oxygène, de la nourriture… Le jeune You-Seok, qui vient de tout perdre, est formé par 5-8 pour devenir transporteurs à son tour et lutter contre la corruption qui règne dans l’élite.

Malheureusement, le soufflé retombe assez vite. Le scénario prometteur ne se révèle pas à la hauteur, le montage est plus qu’inégale et malgré la bonne volonté des acteurs, il est difficile de s’attacher aux personnages qu’ils interprètent.

Si « Black Knight » se laisse regarder et apprécier, on doute fortement que la série remplace « Squid Game » ou « All of us are dead » dans le cœur des fans de séries coréennes.