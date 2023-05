Luca Galleni (U21) signe un contrat de deux ans à l’AS Eupen

« Arrivé à l’âge de neuf ans à l’AS Eupen en provenance du CS Visé, Luca Galleni a pratiquement parcouru toutes les catégories d’âge chez les Panda Youngsters, des U10 aux U18. Dans toutes les équipes, il a été un joueur clé. Depuis le début de la saison 2022-2023, le talentueux milieu de terrain fait partie de l’équipe des U21 de la KAS Eupen. Luca Galleni joue au poste de milieu défensif et se caractérise par une grande compréhension du jeu et une excellente technique », indique l’AS Eupen, qui poursuit : « Avec ce contrat U21, l’AS Eupen a décidé de lier Luca Galleni au club pour les deux prochaines années et de lui offrir l’opportunité de franchir une nouvelle étape dans son développement dans son environnement habituel. L’AS Eupen se réjouit de la poursuite de la collaboration avec Luca et lui souhaite beaucoup de succès pour la suite de sa carrière. »