Mauro, un Belge de 45 ans, était un fervent fan de la Juventus et de l’Italie: «Nous perdons quelqu’un de passionné… Il va nous manquer» (photo)

Ses proches ont eu un choc en apprenant la terrible nouvelle. Mauro Fumarola, électricien de 45 ans et habitant de Genk, est décédé dans l’exercice de ses fonctions. D’après le Nieuwsblad, l’homme de 45 ans travaillait dans une maison de la Raafstraat. Une enquête a été ouverte suite à ce drame.

Immense fan de foot et fervent supporter de la Juventus, Mauro va laisser un immense vide auprès de ses amis et de sa famille. depuis l’annonce de son décès, les condoléances continuent d’affluer via les réseaux sociaux. « Il pouvait être fougueux. Mais il avait aussi cette ferveur lorsqu’il s’agissait de soutenir un proche. Nous perdons quelqu’un de passionné. Il va nous manquer. »