Lybro «le Saiyan» dévoile son tout premier projet: ««Oozaru» c’est la transformation de base, le début de mon histoire» (interview)

Les fans de rap et de « Dragon Ball » ne sont pas passés à côté de ce phénomène qu’est Lybro. Âgé de 21 ans, le rappeur de Melun fait partie des 11 rappeurs à suivre du média Booska-P. Et c’est justement le moment de garder un œil sur lui : Lybro dévoile ce vendredi son tout premier projet intitulé « Oozaru ».

Alex Ducarel

Avant de parler de ton premier EP « Oozaru », peux-tu me dire à partir de quand l’ado de Melun s’est-il mis à faire du rap ?

Tout a commencé au lycée, en première, avec deux potes à moi. Dans les couloirs, ça se chambrait. On écrivait des petits textes pour se clasher. Un pote était déjà dans le rap, un jour il m’a invité au studio. J’ai fait un premier son avec lui et dès que j’ai mis le casque, c’était fini ! Dès que j’ai goûté à ça, je savais que j’allais finir dans ça.

Tu écoutais qui comme rappeur ?

Les rappeurs qui m’ont le plus choqué… Damso, Niro et Ninho, pour ne citer qu’eux !

On est en Belgique, tu es de passage ici à Bruxelles. Du coup, pourquoi Damso ?

Parce qu’il est trop fort ! L’univers qu’il installe… C’est vraiment ce qu’on appelle un artiste. Damso ce n’est pas un rappeur, c’est un artiste. Quand tu l’écoutes, il te fait entrer dans un univers. Il a vraiment su se démarquer. Moi, je ne l’ai pas découvert avec « Batterie faible » mais avec « Ipséité ». C’était à l’époque du lycée et je me suis pris une gifle. Pour moi, il fait partie des meilleurs, si ce n’est le meilleur.

J’espère qu’il va te lire et qu’il voudra, qui sait, faire un feat avec toi…

Franchement, s’il est chaud, moi je suis là (rires).

L’année passée, tu débutes « Saiyan », ta série de freestyles. Comment est-elle née ?

Ça c’est fait vraiment naturellement. Pour tout t’expliquer, « Saiyan 1 » je l’ai enregistré en 2021 et il est sorti en janvier 2022. Quand je l’ai fait écouter à mon équipe, tellement le son il était patate, ils ont dit qu’on devait le garder et qu’on en fera une série de freestyles. Lybro, Broly, Saiyan… C’était quelque chose de logique !

Tu as eu un sacré buzz avec le « Saiyan 3 » et la trend TikTok autour de la phase « Skinny, gé-char, j’goûte aux deux ». Tu t’attendais à vivre une telle chose ?

Non, c’est ça la magie de TikTok. Ce réseau il est incroyable ! Malgré que c’est loin d’être mon réseau préféré, en vrai je suis plus dessus pour le boulot, il me fascine. Ça peut te faire monter d’une manière… Je ne vais pas te mentir, s’il n’y avait pas TikTok je ne pense pas que j’aurais tout ce que j’ai actuellement. Ça peut aussi te faire déterrer des sons, c’est n’importe quoi ! Mais si tu m’avais dit que c’était sur cette partie-là que ça aurait percé, je ne t’aurais pas cru.

Il y a quand même de très jeunes ados qui ont repris la trend. Tu t’es dit quoi en voyant ça ?

Pour tout te dire, il y a déjà pas mal de darons et daronnes qui ont attrapé ma veste, en mode « à cause de toi mes enfants ils font des TikTok sur ton son, téma ce que tu dis ». Moi je fais mon boulot, c’est ma musique, mettez un truc parental (rires). En vrai, quand je vois ça, ça me fait plaisir, même si pour certains ce n’est pas de leur âge. Mais je ne peux pas mentir, ça me fait plaisir que mon art les touche ! Que ce soit les plus petits ou les plus grands.

On parle des « Saiyan » et il y a le 5e dans « Oozaru ». Quand vas-tu t’arrêter ?

Ha je ne sais pas ! Je suis un mec qui fonctionne beaucoup au feeling. Quand je vais sentir qu’il faudra arrêter, j’arrêterai. Là, j’ai sorti le 4, et les gens sont sur leur faim, ils en veulent. Donc je me suis dit qu’on allait faire le 5e, qu’on allait le sortir en même temps que le projet. Quand je le sentirai, je ferais peut-être une autre série sur autre chose, mais tant que je sens que ça marche, on continue.

Lybro, Saiyan et Oozaru sont toutes des références au mythique manga « Dragon Ball ». Pourquoi avoir choisi ce nom et cette direction artistique ?

Pour ceux qui ne s’y connaissent pas, « Oozaru » est la première transformation de base d’un Saiyan. Dès qu’il naît, il a sa queue de singe et dès qu’il voit la pleine lune il se transforme en gorille géant. Je l’ai appelé comme ça pour expliquer que c’est le début, le commencement de mon histoire. Je suis fan de « DBZ », c’est une dédicace et en même ça reste cohérent avec l’univers que je veux instaurer.

Et pourquoi le verlan de Broly ? Pourquoi ce personnage en particulier ?

Ça s’est fait tout seul. Un pote à moi a commencé à m’appeler Broly parce que je suis corpulent. J’ai toujours été un peu plus grand et costaud. Un jour, il a inversé et il a dit Lybro et ça sonnait bien. C’était à l’époque de Facebook, je me suis renommé et depuis c’est resté. Et puis Broly, ce n’est pas Yarijobé (rires) ! Je trouve que c’est aussi assez charismatique de s’appeler comme ça. Dragon Ball Super: Broly

Il se passe quoi du coup quand on te croise une nuit de pleine lune dans la rue ?

Vaut mieux ne pas me croiser ! Tu pourrais finir piétiné ou je ne sais pas (rires).

Parlons du projet. Il y a trois feats dans « Oozaru » avec Malty 2BZ, Captaine Roshi et Ashe22. Comment se font les connexions avec ces trois artistes ?

Ça se fait assez naturellement pour les trois. Mon équipe avait le contact de leur manager. Moi, j’aime ce qu’ils font et eux, ils aiment ce que je fais aussi. Quand c’est comme ça, ça se fait tout seul. Ça matche entre les deux artistes et entre les deux arts. La plupart du temps, quand c’est ainsi, on ressort avec un bon son, et la preuve !

Plusieurs sujets reviennent tout au long de l’album, comme les femmes, et pas que de manière postive…

Peut-être qu’il y en a qui vont trouver ça choquant, mais je dis ce que je pense ! Je parle sans filtre et je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Je préfère être comme ça que de ne me brider. Si j’ai quelque chose à dire, je le dis. Après, si tu es d’accord avec moi, tant mieux, si pas, tant pis. Si je dois me fixer par rapport à ce que les gens veulent ou ne veulent pas, au final je ne fais plus rien.

Pour répondre à ton morceau « What’s Love ? », que représente l’amour pour Lybro ?

Bonne question… L’amour c’est assez vaste. C’est pour moi un sentiment tellement beau, pur. Mais moi je ne suis pas trop dans ça, ce n’est pas le moment. Pour l’instant, je suis dans le boulot ! Peut-être que ça va me tomber dessus un jour, je ne vais jamais partir dans des « fuck l’amour ». Je sais donner de l’amour, je sais en recevoir, mais pour l’instant c’est le boulot. Il faut manger !

Tu évoques aussi beaucoup ta scolarité et le fait que tu n’étais pas un élève assidu. Quels sont tes meilleurs souvenirs d’école ?

J’en ai vraiment beaucoup frérot… Je n’ai pas toujours habité dans le 77. Avant j’habitais à Brunoy, dans le 91, et mes meilleurs souvenirs c’était au collège, à Camus. J’étais tellement turbulent… Combien de fois je ne me suis pas fait virer du collège ! On faisait n’importe quoi ! On allumait l’alarme incendie, on toquait dans la salle des profs, on jouait avec des sarbacanes… C’était ma meilleure période et franchement, si je devais le refaire, je referai le même. J’ai tellement de bons souvenirs, mais ce n’est pas un exemple à suivre ! Travaillez à l’école (rires).

Le sujet le plus important reste la loyauté de ton équipe et de tes proches, que tu mets en opposition avec les « gratteurs de buzz ». En quoi ton entourage est si important dans ta jeune carrière ?

C’est très important parce que j’ai appris très vite que dans le monde de la musique il faut être très bien entouré. Ton entourage peut te changer en tant qu’artiste. Il peut être bénéfique, comme il peut te détruire. C’est vraiment archi-important ! Tous ceux qui comptent pour moi, je les garde vraiment proche. Je suis très famille et c’est aussi pour ça que ça revient souvent dans mes textes. Si je devais donner un conseil à ceux qui sont dans la musique, c’est de vraiment faire attention à son entourage.

C’est donc vrai qu’une fois qu’on a du buzz, on reçoit des DM en mode « Coucou, tu dates » ?

Malheureusement ! J’aurais aimé que ça soit une légende, mais avec le peu de buzz que j’ai, il y a des gens qui deviennent bizarres. Il y en a qui t’ont boycotté, d’un coup ils reviennent. Je suis beaucoup dans les énergies et tu sens quand quelqu’un vient par intérêt ou dans un esprit malsain. Des trucs ainsi, je m’éloigne. C’est aussi pour ça que j’ai très vite resserré mon cercle, que ce soit les femmes, les proches, la famille… Parce que même la famille ! Tu vois les fameux cousins ? Tu n’as jamais entendu parler d’eux de toute l’année, et d’un coup ils viennent te parler. Après, nous, on n’est pas rancuniers, on n’est pas des haineux. Merci, ça fait plaisir, mais chacun dans son coin. Tu fais ta route et je fais la mienne.

Dans « Cœur Ouvert #2 » tu évoques le fait qu’en France – et en Belgique d’ailleurs – on aime mettre les artistes dans des cases. Quand on pense à toi, on pense évidemment freestyles et Drill, or tu ne fais pas que ça dans le projet (Yomb de moi, Cœur ouvert #2, Outro). Est-ce que le but d’« Oozaru » est de montrer tout ce que tu sais faire et présenter une carte de visite ?

Exact, tu as visé juste. La plupart des gens m’ont connu avec les Saiyan, qui est dans la violence, ça kicke avec des punchs tranchantes. Peut-être que d’autres se demandent ce que je sais faire d’autres. Dans cet EP, je montre ce que je sais faire, que je sais être polyvalent et ne pas faire que de la Drill. Je peux aussi kicker sur des prods plus calmes, faire de la mélo… Il y en a ils ne savent peut-être pas que je sais faire de la mélo ! En vrai, tu as tout dit, c’est une carte de visite pour montrer ce que je sais faire. Et encore, là je n’ai pas encore tout montré. Je ne sais même pas si j’ai montré la moitié carrément ! Je suis un mec très ouvert, très musical. J’adore découvrir de nouvelles choses.

En parlant d’ouverture, mon son préféré d’« Oozaru » est « Jimi », où tu rappes sur une instru Rock. Comme t’est venu ce délire ?

La plupart des morceaux qui sont sur « Oozaru » sont des compos. Mais dis-toi cette prod-là je l’ai trouvée sur YouTube frérot…

Libre de droits j’espère !

Bien sûr, je l’ai achetée ! Nous, on achète (rires) ! J’ai écouté la prod et juste la guitare je me suis dit « qu’est-ce que c’est cette dinguerie ? ». J’ai kické dessus direct. J’aime beaucoup ce son parce qu’il a un truc, il ramène une couleur supplémentaire au projet. J’espère que les gens vont apprécier.

Pour moi, tu excelles dans les gimmicks et les ad-libs avec lesquels tu ponctues tes phases. Ça te vient naturellement ou tu y penses avant même de poser ?

Naturellement ! J’en ai peut-être écrit un ou deux pour quand il y a de longs espaces, mais sinon la plupart de mes ambiances c’est tout naturel. Je vais poser ma lead, ma voix principale, je fais mes backs, et dès que ça me plaît, ambiance direct ! C’est quand ça vient naturellement que c’est beau et que gens kiffent. Ils ressentent la folie et la spontanéité. C’est vraiment naturel, il n’y a rien de calculé.

Dernière question : que puis-je te souhaiter à part un single ou un disque d’or ?