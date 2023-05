Un sponsor insolite pour Romelu Lukaku? Un site pour adultes propose une énorme somme à l’Inter pour apparaître sur leurs maillots en finale de Ligue des champions

L’affiche de la finale de Ligue des champions, qui se déroulera le 10 juin prochain à Istanbul, est désormais connue. Après avoir éliminé respectivement l’AC Milan et le Real Madrid, ce sont l’Inter Milan et Manchester City qui s’affronteront sur la pelouse de l’Atatürk Olympic Stadium. Et, comme le révèlent divers médias anglais, les Nerazzurri pourraient arborer un sponsor assez insolite pour l’occasion…

En effet, suite à un différend, les dirigeants de l’Inter ont décidé de cesser leur collaboration avec DigitalBits plus tôt dans la saison. Depuis, Romelu Lukaku et ses coéquipiers évoluent avec un maillot dépourvu de sponsor principal. La place est donc libre pour toute société qui souhaiterait investir. Et il semblerait que ce soit le cas de My.Club, un site… pour adultes !