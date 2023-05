Lourd accident sur nos routes: une collision entre un tracteur et une voiture fait deux blessés

L’accident qui s’est produit ce mercredi soir, vers 21h35, à l’intersection entre la Tieltsesteenweg et de la Lammekenssstraat à Wontergem (Flandre Orientale) n’a heureusement pas eu de graves conséquences. D’importants dégâts matériels et deux blessés légers. On évite donc le pire dans une collision qui aurait pu tourner bien plus mal.

C’est un tracteur et une voiture qui se sont percutés. Pour les deux occupants du dernier véhicule, un homme de 51 ans et une femme de 48 ans, les blessures sont finalement superficielles, rapporte le Nieuwsblad. Cela rappelle néanmoins l’importance de rouler prudemment lorsque l’on emprunte une route sur laquelle des tracteurs circulent régulièrement.