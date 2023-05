L’Union et Brighton ensemble en Coupe d’Europe: «Cela ne posera pas de problèmes»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’UEFA s’intéresse aux cas de l’Union et de Brighton qui ont de grandes chances de valider, tous les deux, un ticket européen pour la saison prochaine. Le club saint-gillois, actuellement deuxième de Pro League, est d’ores et déjà assuré de prendre part aux qualifications soit de la Ligue des champions, soit de l’Europa League. Tandis que Brighton, sixième de Premier League, est en bonne voie pour se qualifier pour l’Europa League.

Le « hic », c’est que les deux clubs sont détenus par le même actionnaire majoritaire : Tony Bloom. Or, l’article 5 du règlement de l’UEFA interdit à deux clubs qui appartiennent au même propriétaire de participer à une compétition interclubs. La seule exception concerne un club directement qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions et un club qualifié pour un des tours préliminaires de la Conference League. Ce qui n’est pas un cas de figure possible, le champion de Belgique ayant perdu son accès direct aux groupes de la Ligue des champions la saison prochaine.