Faux billets et faux papiers, cannabis et cocaïne, armes: 23 prévenus devant le tribunal de Mons, au terme d’une vaste enquête partant des faux monnayeurs napolitains

Le 22 mars 2022, des perquisitions étaient menées à Mons, Quaregnon, Hensies, Dour, mais aussi à Bruxelles (à Jette, Wemmel et Laeken). Point d’orgue de 18 mois d’instruction pour trafic de fausse monnaie importée de Naples, l’enquête a mené à un trafic de cocaïne et de cannabis (cultivé notamment à Dour). Lors des perquisitions, outre argent et stups, on a confisqué un pistolet mitrailleur semi-automatique, un fusil à canon et crosse sciés, un spray lacrymogène et des faux papiers : cartes d’identité, permis de conduire…

Un prévenu sort de ses gonds

Quatre heures de réquisitoire ! Au nom du parquet, Céline Carrette a requis par exemple, 6 ans contre le Quaregnonnais Edmond, supposé dirigeant d’une association de malfaiteurs.