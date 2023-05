Les habitants de cette rue de Tirlemont en ont plus que marre: «Le fait que nous payons pour ça depuis des années, c’est honteux» (photo)

Fin 2020, plusieurs habitants de la Hoegaardenstraat à Tirlemont ont constaté quelque chose d’étrange avec l’eau qui s’écoulait de leurs robinets. Sonia et John en font partie et ont été les premiers à signaler le problème au gestionnaire De Watergroep. Car une étrange substance noire se retrouvait dans l’eau qui s’écoulait. « En soi, on ne voit rien d’étrange tout de suite, mais quand l’eau s’écoule, il reste une substance noire. Si on la frotte, elle devient brune », confie l’une de leur voisine au Nieuwsblad. Cette dernière ajoute qu’elle ne prend plus sa douche chez elle, qu’elle n’utilise plus cette eau pour cuisiner et encore moins pour la boire. « Tout mon sous-sol est rempli de bouteilles d’eau. Mais nous ne recevons aucune compensation pour cela de la part de The Water Group. »

De leur côté, Sonia et John avaient envoyé un échantillon de cette fameuse eau impure au gestionnaire. Résultat ? « Le groupe affirme qu’elle n’est pas dangereuse pour la santé. Mais nous sommes toujours inquiets », confie le couple à nos confrères flamands. À la peur s’ajoute la colère de l’inaction. « Le fait que nous payons pour cette eau impure depuis des années, c’est inacceptable ! Nos plaintes auprès de Water Group ne sont pas entendues : ils sont venus faire un rinçage à plusieurs reprises, et la situation s’est améliorée pendant un certain temps, mais un peu plus tard, nous sommes de nouveau confrontés au même problème. Nous demandons maintenant une solution définitive, et rapidement s’il vous plaît ! »