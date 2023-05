«The Last of Us»: la saison 2 sera-t-elle retardée?

Gros succès du début de l’année 2023, « The Last of Us » aura bientôt droit à une 2ème saison. Bientôt, vraiment ? La grève des scénaristes américains ne présage rien de bon pour la suite.

Depuis la fin de la diffusion de la saison 1 de « The Last of Us » sur HBO (et BeTV chez nous), les fans attendent avec impatience la suite. Alors que les producteurs annonçaient une diffusion en 2025 pour la saison 2, la grève des scénaristes qui touche actuellement les États-Unis aura très certainement des conséquences.

Si la série s’inspire du jeu vidéo du même nom, il est, en effet, impossible pour les équipes de continuer à travailler sans les scénaristes. Alors que les castings étaient ouverts pour trouver les interprètes des nouveaux personnages (dont Abby, que les fans attendent avec impatience), ceux-ci ont été stoppés net. Sur le site américain Variety, on peut lire que « plusieurs sources affirment que l’équipe de casting demandait aux acteurs de lire des dialogues directement tirés de The Last of Us Part II, le jeu vidéo sur lequel la deuxième saison sera basée, étant donné qu’il n’y a pas de scénario à l’heure actuelle. Le tournage de la saison devrait commencer au début de l’année 2024 à Vancouver. »