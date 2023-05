Rafael Nadal annonce son forfait pour Roland-Garros et évoque sa retraite: «J’espère être en mesure de jouer une dernière saison sans souffrir»

Rafael Nadal doit déclarer forfait pour Roland-Garros, deuxième tournoi du Grand Chelem prévu du 29 mai au 11 juin à Paris. L’Espagnol, 36 ans, l’a confirmé jeudi lors d’une conférence de presse organisée dans son académie à Majorque. « J’espère être en mesure, l’année prochaine, de jouer une dernière saison sans souffrir », a-t-il ajouté. de videos Blessé au psoas lors du deuxième tour de l’Open d’Australie le 18 janvier dernier, Nadal a sans cesse repoussé son retour d’une blessure qui devait l’écarter des terrains pendant six à huit semaines. ’Rafa’ avait dû déclarer forfait pour les Masters 1000 d’Indian Wells et Miami pour la fin de la tournée américaine et ceux de Monte-Carlo, Madrid et Rome, trois tournois de préparation en vue de Roland-Garros.

Au moment d’annoncer son forfait pour le tournoi de Rome il y a deux semaines, le Taureau de Manacor avait pourtant évoqué « une amélioration constatée ces derniers jours », ajoutant que « le processus de récupération demande du temps ». En conférence de presse jeudi, Nadal a expliqué qu’il avait « travaillé le plus possible sur les quatre derniers mois qui ont été très difficiles, car nous n’avons pas trouvé de solution au problème. »

Quatorze fois vainqueur à la Porte d’Auteuil, Nadal n’avait jamais dû déclarer forfait pour Roland-Garros avant le tournoi depuis sa première participation en 2005. En dix-huit participations, il a remporté 112 rencontres et en a perdu trois (en 2009, 2015 et 2021) en plus d’un forfait pendant le tournoi en 2016 à cause d’une blessure au poignet. C’est la première fois depuis 2004 que les Internationaux de France se joueront sans Rafael Nadal.

Aucune date de retour fixée Sur les douze derniers mois, le Majorquin, vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem, n’a pas été épargné par les pépins physiques. Lors de sa victoire sur l’ocre parisien en 2022, Nadal avait joué avec un pied gauche anesthésié pour lutter contre la douleur chronique liée au syndrome de Müller-Weiss dont il souffre depuis ses 18 ans. Dans la foulée, l’Espagnol avait abandonné avant sa demi-finale de Wimbledon à cause d’une déchirure abdominale avant sa blessure au psoas à Melbourne le 18 janvier dernier. En neuf mois, il n’a ainsi joué que treize matches pour huit défaites, glissant à la 14e place au classement ATP. Malgré ses ennuis, les dernières années n’ont pas été sans réussite pour ’Rafa’. « J’ai été en mesure de gagner quelques tournois importants. Mais en réalité, depuis la pandémie, mon corps n’était plus en mesure de supporter le travail quotidien. Je n’ai plus pu profiter des entraînements et des compétitions, car j’avais trop de problèmes et trop de douleurs », a-t-il expliqué lors de sa conférence de presse. La date du retour de l’ancien numéro 1 mondial demeure incertaine. « Un mois, trois mois, je ne sais pas vous le dire », a-t-il avoué. « Je sais que je ne jouerai pas pour plusieurs mois. J’espère revenir d’ici la fin de saison, mais je reviendrai quand je serai prêt physiquement et mentalement. Peut-être pour la Coupe Davis en fin d’année, si je suis prêt et que le capitaine me reprend. »