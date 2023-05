De nombreuses ambulances et course interrompue: le Circuit de Wallonie à l’arrêt en raison d’un grave accident, il y aurait quatre blessés (photos)

Un accident de la circulation s’est produit dans la région de Beaumont, sur la route du Circuit de Wallonie, jeudi peu après 15 heures. De nombreuses ambulances, dont celles de la course, sont intervenues sur place et la course a été neutralisée pendant 1 heure et 15 minutes alors qu’il restait quelque 80 kilomètres à parcourir. Le parcours, qui devait être de 183,8 kilomètres, a finalement été raccourci de 45 kilomètres en évitant un passage dans la région des Lacs de l’Eau d’Heure et en ramenant les circuits locaux à un seul au lieu de trois.

