Une bonne nouvelle pour les factures? Le gaz naturel européen sous 30 euros le MWh, une première depuis... juin 2021!

Le gaz naturel européen poursuit sa baisse et a atteint jeudi un nouveau plus bas depuis près de deux ans, le marché restant bien approvisionné, avec des niveaux de stockage en Europe confortables et la hausse des températures qui freine la demande.

Vers 14H20 GMT (16H20 à Bruxelles), le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, évoluait à 30,25 euros le mégawattheure (MWh), peu après avoir touché les 29,85 euros le MWh, un prix plus vu depuis juin 2021.