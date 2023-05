58 étudiants belges se retrouvent bloqués dans les aéroports de Rome et de Barcelone: «Brussels Airlines les a laissés se débrouiller seuls!» (photo)

C’est un voyage scolaire qui se termine bien mal pour 58 étudiants de l’école « Go ! Talent » de Dendermonde. Ceux-ci se sont restés bloqués ce mercredi soir dans les aéroports de Rome et de Barcelone alors qu’il devait prendre un vol Brussels Airlines pour revenir en Belgique, comme le rapporte Het Laaste Nieuws. Ils étaient 17 étudiants et accompagnants en Italie, 42 élèves et 4 accompagnants en Espagne.

Pourtant, les deux groupes étaient arrivés en temps et en heure pour décoller tranquillement. Cependant, leurs vols ont été retardés avant d’être finalement annulés en raison d’un manque de personnel au terminal de Zaventem. Problème, les étudiants ont ensuite été abandonnés à leur sort. « La compagnie a d’abord tenté de les aider à trouver un logement pour la nuit. Pour une raison obscure, ils n’ont pas reçu l’autorisation de Bruxelles et, peu de temps après, les guichets ont tout simplement fermé », explique un accompagnant à nos confrères flamands.