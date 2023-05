Le nombre de Belges qui ont perdu leur permis au Grand-Duché a été dévoilé : «On va augmenter le nombre de radars», prévient le Ministère

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le permis à points, cela fait des années qu’on en parle en Belgique. Comme souvent, le Grand-Duché du Luxembourg possède une ardeur d’avance. Cela fait plus de 20 ans que ce système est entré dans la vie des Luxembourgeois. Mais il est, même si beaucoup l’ignorent, également entré dans la vie des conducteurs venant du plat pays. Quand on sait que des milliers d’habitants de la province de Luxembourg franchissent la frontière chaque jour, on pouvait se demander combien de Belges avaient perdu le droit de rouler sur le sol grand-ducal. Voici les chiffres.