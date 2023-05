Un acteur de «You» accusé d’harcèlement par dix femmes Une enquête a été ouverte par le FBI. Le comédien, qui joue un personnage dans la saison 2 de « You », nie les faits. Les co-stars de l’acteur, dont Penn Badgley, n’ont pas commenté l’affaire

Par A. Sch. (D.R.)

Selon le magazine américain Rolling Stone, l’acteur Chris D’Elia, notamment connu pour ses rôles dans « You » et « The Good Doctor » est au centre d’une enquête du FBI pour harcèlement. Dix femmes l’accusent d’avoir eu un « comportement de prédateur » avec elles alors qu’elles étaient adolescentes.

de videos

Lire aussi «Joe a été créé pour être séduisant»: Penn Badgley («You») est-il encore dérangé par le fait que les fans adorent son personnage? (vidéo)

Toujours selon les victimes, Chris D’Elia leur aurait demandé des photos et vidéos explicites, aurait eu des demandes à caractère sexuel sur les réseaux sociaux, les aurait manipulées émotionnellement et les aurait harcelées. « Chris D’Elia a nié de manière générale les accusations portées contre lui, mais n’a pas fourni de réponses directes aux (…) multiples demandes détaillées de commentaires sur des allégations spécifiques, se contentant de mettre en doute la crédibilité de certaines des femmes qui se sont manifestées », précise le magazine.

« Je ne suis pas sûre qu’il comprendra un jour l’ampleur de ce qu’il a fait à beaucoup de femmes », déclare Emma, l’une des victimes. Elle affirme avoir été retenue contre ses grès dans une relation avec l’acteur. Il l’aurait manipulée, lui imposant des couvre-feux, une manière de s’habiller et un poids à respecter.

Lire aussi «YOU»: la deuxième partie de la saison 4 se dévoile sur des images folles annonçant le retour d’un personnage emblématique de la série (vidéo)

Une autre plaignante l’accuse d’agression sexuelle. Il l’aurait obligé à se mettre à genoux et lui faire une fellation. « Si tu fais tout ce que je te dis, tout ira bien », lui aurait-il dit.

Chris D’Elia était déjà accusé d’agressions sexuelles en 2020. À l’époque, il niait également les faits, mais reconnaissait être infidèle et dépendant au sexe.