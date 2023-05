Ligue des champions: Kevin De Bruyne retrouvera Romelu Lukaku sur la route du triplé

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après l’exhibition de mercredi soir contre le Real Madrid (4-0, avec deux assists de Kevin De Bruyne ; par ailleurs l’un des sept finalistes au titre de Joueur de la saison en Premier League) en demi-finale retour, certainement la meilleure dans l’absolu de l’équipe sous sa gestion, rehaussée par la qualité et le pedigree de l’adversaire anéanti, Pep Guardiola a, enfin, reconnu que ses joueurs « pouvaient visualiser le triplé », une performance qu’il serait le seul entraîneur à accomplir à deux reprises, après un premier brelan signé avec le Barça en 2009.

Il leur reste en effet trois « finales », si l’on tient compte qu’ils peuvent s’adjuger le premier de leurs trois trophées – la Premier League – ce dimanche soir en écartant Chelsea à l’Etihad. Des trois, celui-là est par conséquent le plus hautement probable. Pour les deux autres, la FA Cup le 3 juin et la C1 le 10 juin, Manchester United et l’Inter Milan se dresseront respectivement sur leur route.