400 «mercis» à vous pour cette magnifique Fête du Foot carolo à Trazegnies (photos)

Cela faisait déjà quatre ans que nous n’avions plus eu l’occasion de mettre les petits plats dans les grands pour récompenser nos principaux acteurs du football carolo. Une éternité ! C’est désormais chose refaite et, le moins que l’on puisse écrire, c’est que chacun des membres de notre rédaction a pris énormément de plaisir à vous retrouver autour de quelques (nombreux) verres dans les coquettes installations trazegniennes. « Cela faisait plusieurs années que l’on espérait accueillir tout ce beau monde (NDLR : on dénombrait plus de 400 entrées payantes au décompte final) chez nous et je peux dire que je suis très satisfait du résultat quand je vois toutes ces personnes réunies autour de notre buvette », commentait ce mercredi soir Jacques Lemaître, le président du club-hôte. de videos « Nous devions faire cela bien plus tôt mais le Covid en a décidé autrement. Je suis ravi que ce projet important pour notre club ait pu aboutir malgré tout. »

Il faut dire que les responsables des pompes à bière et autres barbecues n’ont pas chômé ce mercredi soir au cours d’une soirée qui avait bien démarré avec ce duel opposant les journalistes aux entraîneurs. Une fois de plus, celui-ci a vu l’expérience (et le talent, il faut bien le dire...) des coaches émerger face à une valeureuse sélection qui aura tenu pendant près de 30 minutes avant de craquer dans les dix dernières (1-4).

de videos Lire aussi Voici le palmarès de notre Fête du Foot carolo qui bat son plein dans les installations de la JS Trazegnies Une fois que le coup de sifflet final de ce premier duel a retenti, on a tout de suite enchaîné avec une rencontre opposant l’équipe féminine de Monceau-Châtelet et une sélection spécialement composée pour l’occasion. En même temps, les meilleurs éléments carolos de P3 étaient opposés à une sélection de P4 moncello-gillicienne. D’un côté comme de l’autre, on a vu pas mal de beau spectacle mais ce sont les défenses qui ont eu le dernier mot : 0-0 !

de videos Qu’à cela ne tienne, à 20h00, on en a vu beaucoup des buts et parfois des très beaux ! Entre la sélection de P1/D3 et celle de P2, la logique a été respectée avec cette victoire plantureuse de la première (5-1) grâce notamment à un Marvin Vanhorick étincelant. Celui qui a été élu meilleur joueur carolo de la saison en P1 s’est donc ensuite vu remettre son trophée comme tous les autres lauréats lors de notre remise de prix qui aura malheureusement été marquée par un drame avec cet incendie qui s’est déclaré dans une maison faisant face à la buvette de la JS, rue des Cerisiers. Fort heureusement, la bonne nouvelle est ensuite rapidement tombée avec l’absence de blessé grave et la fête a donc pu reprendre de plus belle jusqu’aux petites heures du matin !