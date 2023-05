Ronny Deila tout proche de quitter le Standard? Il serait sur le point de rejoindre le FC Bruges!

Ronny Deila devrait bel et bien quitter le Standard pour devenir le nouvel entraîneur du FC Bruges ! Selon les informations d’Het Laatste Nieuws, le coach norvégien aurait trouvé un accord avec les Blauw en Zwart et il ne resterait plus que quelques détails à régler.

Le Club de Bruges devrait toutefois mettre la main à la poche pour s’attacher les services de Deila, qui est sous contrat au Standard jusqu’en 2025, et dépenser 2 millions d’euros d’indemnités de rachat aux Rouches. Le Norvégien a donc été préféré à Karel Geraerts, l’autre piste prioritaire du club brugeois, qui se cherche un nouveau coach depuis le départ de Scott Parker.