La Ducasse approche à grands pas: il reste moins de 100 jours avant la grande messe athoise!

Les « Cent jours » avaient été lancés, il y a plus de 20 ans avec le Maître Ducasse qui mesure plus de sept mètres et qui est couvert de photos du parcours de chaque groupe et chaque géant !

Chaque jour qui passe, un porteur enlève une part des cent jours qui restent avant le jour J. Sans se tromper, nous pouvons dire que les acteurs de la grande fête Athoise attendent ce moment avec la plus grande impatience.