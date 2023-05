L’athénée royal de Quiévrain gagne le concours «Ma plume contre le racisme»

Plus de 850 élèves de Wallonie et de Bruxelles ont participé à ce concours. - D.R.

Le concours «𝐌𝐚 𝐏𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐋𝐞 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐬𝐦𝐞 » était ouvert à tous les élèves du secondaire des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles et plus de 850 jeunes ont participé. Cette 6ème édition portait sur le thème du 𝙧𝙖𝙘𝙞𝙨𝙢𝙚 𝙚𝙩 𝙙𝙚𝙨 𝙙𝙞𝙨𝙘𝙧𝙞𝙢𝙞𝙣𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙙𝙖𝙣𝙨 𝙡𝙚 𝙨𝙥𝙤𝙧𝙩.

Les élèves de 5e générale de l’athénée de Quiévrain ont travaillé la poésie et le slam dans le cadre de leur cours de français avec leur professeure Mme Richard. Ils ont remporté non pas un, mais bien deux prix pour leur slam : le premier prix à Ethan Noulet pour son texte «Danse avec les scandales» et le prix d’encouragement à Carla Damée pour «Natation, sport de toutes les discriminations».

Voici les textes des lauréats

« Danse avec les scandales »

Cette année-là, c’était la première de l’émission

Car je dansais avec un garçon.

Pour ma part, je trouvais ça plutôt original

Mais pour d’autres, c’était un scandale!

J’ai surpris énormément de gens

En faisant part de mon talent.

Certains me soutenaient,

D’autres me descendaient.

Dans la société, naître garçon rime avec ballon;

Dans la société, naître fille rime avec barbie.

Cette société me met sous pression,

En 2023 rien n’est encore acquis.

En participant à « Danse avec les stars »’,

Je voulais faire changer certaines mentalités.

Les gens voulaient me voir en costard

Mais, moi, je me voyais me désinhiber.

En dansant avec mes jolies robes,

J’ai subi diverses insultes homophobes

Me disant que je devais disparaître

Mais je n’ai fait que partout apparaître.

À chaque prime, la pression montait

Car je savais que j’allais me faire lyncher.

Mais je ne les ai pas écoutées,

Ces voix qui me faisaient perdre pied.

Certes, je suis gay

Et également très gai

Mais à entendre vos voix me juger,

J’en avais plus qu’assez!

Peu importe qui tu es,

Tu te feras toujours juger

Mais n’oublie pas que ta liberté

Seul·e toi, tu pourras la juger

«Aujourd’hui, l’égalité des droits, c’est le droit pour chacun d’être différent»

Mais quand vous entendez Bilal Hassani

C’est le nom que vous voulez voir banni…

Qu’ai-je fait pour être vu comme un accident?

Est-ce parce que je me maquille,

Ou bien que je porte des talons aiguilles?

Que j’ai le droit d’être envahi,

Par votre homophobie?

Quand vous m’insultez de pédé,

Cette insulte sert-elle à entacher votre virilité?

C’est malheureux à dire mais vous me faites pitié!

Un homme qui dénigre les gays craint-il pour sa masculinité?

Natation, sport de toutes les discriminations

Ma couleur vous dérange

Je ne suis pourtant pas étrange,

Mes cheveux afros me portent préjudice,

Adapter mon bonnet de bain est un supplice…

Lassée des regards dissimulés

Que génère ma transidentité assumée,

Lassé·e de ne pouvoir concourir dans aucune catégorie

La fédération ne me reconnaissant ni homme, ni femme accompli·es

Ma silhouette jugée trop forte et musclée

Ne me permet pas, à leurs yeux, de danser avec grâce dans l'eau glacée,

Critiques gratuites et faciles,

Impact psychologique terriblement difficile.

Cette enveloppe charnelle est celle de ma coéquipière:

Expressions sexistes, misogynes et grossières,

Attitudes ambiguës et déplacées

Portant atteinte à sa dignité.

Équipes mixtes de water-polo chez les adolescents

Personne n'y consent,

Éviter les contacts physiques problématiques

C’est le maître-mot des assureurs qui prennent la fuite, tellement pathétique.

Natation synchronisée rime avec féminité

Un jour, peut-être, rimera-t-elle aussi avec masculinité,

La natation est le sport de toutes les discriminations