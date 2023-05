Le Belge de plus en plus attiré par le vélo: «Traxio, la Fédération du secteur de la mobilité en Belgique, annonce une énorme augmentation des ventes»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Belge semble de plus en plus se tourner vers le vélo pour certains de ses déplacements. Preuve par les chiffres, Traxio, la Fédération du secteur de la mobilité en Belgique, annonce une énorme augmentation des ventes en 2022 : +19 %, soit 110.958 vélos vendus en plus par rapport à 2021.

Lire aussi Utiliser son portable en marchant, en trottinette ou à vélo: gare aux dangers

Le grand vainqueur de cette année record ? Le vélo électrique qui fait de plus en plus envie aux Belges. Il s’est vendu 101.786 unités de plus, soit une embellie de +45 %.